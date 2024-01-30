США считают вынесение приговора Имрану Хану внутренним делом Пакистана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также отметил, что Соединенные Штаты следят за этим делом

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают вынесение приговора бывшему пакистанскому премьер-министру Имрану Хану внутренним делом Пакистана, но продолжают наблюдать за политической ситуацией в стране и судебными процессами. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге на борту президентского самолета, направляющегося в штат Флорида.

"Это внутренний юридический вопрос, который должен решаться правительством Пакистана, очевидно, как демократической страны", - сказал Кирби, подчеркнув, что для США "важно, чтобы судебные процессы осуществлялись наиболее подходящим образом с точки зрения прав человека".

Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента США на брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве озвучил аналогичную позицию. "Мы уверены, что это юридический вопрос - в конечном счете, им занимаются пакистанские суды. Мы следим за этим делом", - сказал чиновник, добавив, что у Госдепа "нет никаких комментариев по поводу приговора". Он также подчеркнул, что США "хотели бы видеть честный и открытый демократический процесс" на всеобщих выборах в Пакистане и не занимают никакую позицию по отношению к кандидатам.

На вопрос о том, почему Вашингтон считает схожую ситуацию "с арестом представителей оппозиции и недопуском кандидатов до участия в выборах" в Венесуэле политической, Миллер ответил, что это "разные ситуации". "Ситуации бывают разными, и мы еще не сделали аналогичного вывода в отношении судебного процесса в Пакистане", - сказал чиновник. По его словам, позиция США по поводу Венесуэлы обусловлена "историей режима [венесуэльского президента Николаса] Мадуро, который подавляет демократию и, что самое главное, не выполняет обязательства по допуску кандидатов на выборы".

Ранее во вторник суд приговорил Имрана Хана и Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 гг. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".