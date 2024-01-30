Франция рассчитывает на совместные со Швецией операции в Балтийском море

Президент республики Эмманюэль Макрон также отметил, что считает королевство одним из гарантов безопасности в зоне Балтийского моря

СТОКГОЛЬМ, 30 января. /ТАСС/. Франция считает Швецию одним из гарантов безопасности в зоне Балтийского моря и рассчитывает принять участие в совместных операциях и учениях в свете перспектив усиления присутствия НАТО в регионе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в Военной академии Карлберг в Стокгольме.

"Мы готовимся участвовать в совместных с вами операциях в Балтийском море, чтобы направить стратегические послания, а также осуществлять стратегическое вмешательство. Мы готовы, и мы бы хотели участвовать в этих операциях и учениях в Балтийском море", - заявил он.

Макрон выразил желание сотрудничать со Швецией в регионе, подчеркнув, что "вопрос безопасности Балтийского моря станет одним из вызовов". Французский лидер отметил, что в силу географических особенностей, Европе придется столкнуться "со стратегическим вызовом". В этом контексте он выступил с утверждением о том, что якобы "Москва использует всю типологию угроз" и заявил о необходимости "вооружиться против этих угроз".

В то же время Макрон заявил, что "основная конфликтная зона находится вокруг Украины". Он отметил, что европейским странам придется "быть смелыми и принимать решения для поддержки украинского народа" независимо от того, какие решения будут приниматься в США, которых он надеется сохранить в числе "партнеров" на данном направлении.

Он добавил, что Западу следует "действовать, защищать и помогать Украине независимо от того, что произойдет" и вновь призвал сделать все, чтобы не дать России победить в конфликте. "Цена того, что произойдет [в случае победы России на Украине] в короткой и долгосрочной перспективе слишком велика для нас", - сказал Макрон, добавив, что решения по украинскому конфликту следует принимать "на долгий срок".