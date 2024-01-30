Эстония сообщила, что ЕС должен собрать еще треть от обещанных Киеву 1 млн снарядов

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур отметил, что в Евросоюзе еще семь стран и некоторые государства Северной Европы готовы выделить дополнительные средства для достижения этой цели

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Страны ЕС должны собрать еще около трети от 1 млн артиллерийских снарядов, которыми блок пообещал обеспечить Украину в течение 2023 года. Об этом агентству Bloomberg заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Нам не хватает еще примерно трети [снарядов]. Поэтому мы должны послать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды из запасов, либо деньги [на их закупку]", - сказал он, комментируя основную тему предстоящей в среду встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе.

Певкур пояснил, что к настоящему времени Киев получил только треть от всего объема снарядов, еще около 30% будет поставлено к марту, остальное только предстоит собрать. Министр ожидает, что его коллеги из других стран ЕС возьмут на себя обязательства по предоставлению оставшихся боеприпасов либо эквивалентной им финансовой помощи.

Глава эстонского Минобороны отметил, что в Евросоюзе, помимо Эстонии, еще семь стран, включая Польшу и некоторые государства Северной Европы, готовы выделить дополнительные средства для достижения этой цели.

Лидеры Евросоюза обещали в прошлом феврале поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок. На тот момент ЕС смог поставить Киеву чуть более 300 тыс. артиллерийских снарядов, главным образом для гаубиц калибра 155 мм.

В то же время Мишель и фон дер Ляйен пообещали в 2024 году осуществить милитаризацию промышленности ЕС и довести выпуск снарядов до 1 млн в год.