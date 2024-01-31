ФРГ, Польша и Нидерланды намерены создать коридор для укрепления восточного фланга НАТО

Речь в соглашении также идет о расширении инфраструктуры и транспортных возможностей

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Германия, Польша и Нидерланды на фоне изменившейся ситуации в области безопасности планируют улучшить рамочные условия для беспрепятственной переброски войск на восточный фланг НАТО. Представители трех стран подписали соглашение о так называемом модельном коридоре, передает агентство DPA.

По его информации, в нем, например, должны быть унифицированы требования к транспортировке войск и сокращены длительные бюрократические процессы. Речь также идет о расширении инфраструктуры и транспортных возможностей. Германия, Нидерланды и Польша сыграли ключевую роль в качестве географического связующего звена между портами Северного моря и особенно уязвимой территорией альянса на востоке, указывает агентство. Надежное сдерживание, как пишет DPA, работает только в том случае, если войска на восточном фланге будут усилены и снабжены бесперебойно.

Со стороны Германии соглашение подписала статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер. Министр обороны Борис Писториус, инициировавший проект повышения военной мобильности, хотел приехать лично. Однако ему пришлось в кратчайшие сроки отменить встречу в Брюсселе из-за болезни. Деньги на расширение транспортной инфраструктуры военного назначения поступают, в том числе, из Евросоюза. Еврокомиссия недавно объявила, что Германия и еще 17 стран получат в этом году около 807 млн евро на проекты. Из них 92 млн евро запланированы для ФРГ.