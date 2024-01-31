В Финляндии начинается предварительное голосование во втором туре выборов президента

Оно продлится на территории страны до 6 февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 31 января. /ТАСС/. Предварительное голосование во втором туре выборов президента начинается в Финляндии. Избирателям предстоит выбрать между представителем Национальной коалиционной партии Александром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто.

Предварительное голосование продлится на территории страны по 6 февраля, за границей - по 3 февраля. Как уточнил Минюст, многие из избирательных участков за границей будут открыты на более короткий период. Основной день голосования - 11 февраля.

Правом голоса обладают граждане Финляндии, достигшие 18 лет.

Согласно результатам первого тура выборов, Стубб получил 27,2% голосов, Хаависто - 25,8% голосов.