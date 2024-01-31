Новый законопроект о мобилизации на Украине разрешает электронные повестки

Документ считается врученным со дня получения военкоматом сообщения о его доставке, сообщили в Верховной раде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине разрешает электронные повестки, несмотря на обещания политиков их не вводить.

"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог военкоматов - прим. ТАСС) может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной рады.

Согласно документу, такая повестка считается врученной со дня получения военкоматом сообщения о ее доставке. Если электронная повестка поступит позже 17 часов, то она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления.

Механизм вручения бумажных повесток остается прежним - под роспись. При этом законопроект предусматривает привлечение органов местного самоуправления, администраций, предприятий и других учреждений к "активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан" в военкоматы. Кроме того, к проведению мобилизации привлекут Национальную полицию, сотрудники полиции также смогут задерживать уклонистов и доставлять их в военкомат, хотя глава Нацполиции Иван Выголвский выступал против привлечения полицейских к раздаче повесток.

Первая версия законопроекта также включала норму об электронных повестках, однако оппозиционные депутаты призывали ее исключить. Ранее на Украине вызвала резко негативную реакцию информация, что электронные повестки могут начать генерироваться в приложении государственных сервисов "Дия" ("Действие"). Некоторые пользователи даже пытались удалить в нем свои учетные записи. Министру цифровой трансформации, вице-премьеру Михаилу Федорову пришлось неоднократно выступать с заявлениями, что в этом приложении повестки рассылаться не будут.