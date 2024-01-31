Венесуэла анонсировала ответные меры в случае усиления санкций США

Каракас отвергает необоснованный шантаж и ультиматум, выдвинутый американским правительством, подчеркнула венесуэльский вице-президент Делси Родригес

КАРАКАС, 31 января. /ТАСС/. Венесуэла готова принять ответные меры в случае усиления санкций и экономической агрессии США и отменит рейсы авиакомпании Conviasa по репатриации венесуэльских мигрантов. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Венесуэла полностью отвергает грубый, необоснованный шантаж и ультиматум, выдвинутый правительством США. Если по просьбе экстремистских лакеев [из оппозиции] будет предпринят ложный шаг по усилению экономической агрессии против Венесуэлы, рейсы по репатриации венесуэльских мигрантов будут немедленно отменены с 13 февраля", - указала Родригес. Она подчеркнула, что "в качестве ответной меры на преднамеренную попытку нанести удар по венесуэльской нефтегазовой промышленности все существующие механизмы сотрудничества будут пересмотрены".

Администрация США в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы ограничить политические права лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволяет ей принять участие в президентских выборах 2024 года, обвинила венесуэльские власти в нарушении Барбадосского соглашения о проведении свободных и транспарентных выборов. По итогам состоявшихся на Барбадосе в октябре минувшего года переговоров венесуэльских властей с радикальной оппозицией Соединенные Штаты отменили на срок от трех до шести месяцев с возможностью продления ряд санкционных ограничений против нефтегазовой, золотодобывающей отрасли и банковского сектора Венесуэлы.

Как заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, власти США считают, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить рестрикции. Кроме того, Министерство финансов США установило срок до 13 февраля, к которому необходимо завершить все сделки с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота.