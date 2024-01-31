Economist: Залужный отказался от предложения Зеленского стать секретарем СНБО

Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза ранее сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

По его информации, вечером 29 января Зеленский провел встречу с Залужным, в ходе которой проинформировал генерала о своем решении отправить его в отставку и предложил ему занять пост секретаря СНБО. Главнокомандующий ВСУ отверг предложение президента, отметили источники.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ распространили информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Также некоторые Telegram-каналы сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.