В Белоруссии по делу о шпионаже задержали агента разведки Украины

Шпионскую деятельность бывшего офицера Минобороны республики пресекли в 2017 году, сообщил телеканал "Беларусь-1"

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники контрразведки Комитета государственной безопасности Белоруссии в 2017 году пресекли шпионскую деятельность бывшего офицера Минобороны республики, собиравшего секретную информацию для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщил телеканал "Беларусь-1".

По его информации, пребывавший в запасе полковник Вооруженных сил Белоруссии Николай Воропай, который ранее служил в одном из аналитических подразделений и в свое время участвовал в разработке первой концепции национальной безопасности республики, был завербован военным атташе Украины в Болгарии Петром Бобырем в 2008 году. За денежное вознаграждение Воропай собирал для украинской разведки информацию о военно-политической ситуации в Белоруссии и Восточно-Европейском регионе. В частности, ГУР Украины интересовали белорусско-российские военные учения, а также деятельность Организации Договора о коллективной безопасности. Для добывания необходимой информации Воропай привлекал бывших сослуживцев, имевших доступ к секретным документам.

Агент украинской разведки был задержан в центре Минска в октябре 2017 года, у него были изъяты документы и носители информации, содержащие секретные сведения. Реальный ущерб государству не нанесен. Белорусская контрразведка контролировала все шаги Воропая, отмечалось в сюжете телеканала.

По информации "Беларусь-1", Воропай признан виновным в госизмене и приговорен к 12 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением воинского звания полковник. Дата вынесения приговора не уточняется.