Пентагон фактически отверг заявление иракских радикалов об уходе в оборону

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер указал на то, что после совершенного 28 января обстрела американских войск на иордано-сирийской границе было совершено еще три нападения

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Министерство обороны США, по сути, отвергло заявление о приостановке военных операций со стороны иракской радикальной группировки "Катаиб Хезболлах", которая, предположительно, причастна к недавнему удару по американским силам на иордано-сирийской границе.

"Мы это видели. <...> Судят по делам, а не по словам", - сказал во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявление упомянутой группировки. "Когда я говорю "судят по делам, а не по словам", насколько мне известно, после 28 января (то есть обстрела американских войск на иордано-сирийской границе - прим. ТАСС) было [еще] три нападения. Так что ограничусь этим", - отметил официальный представитель Минобороны США, не вдаваясь в детали.

Он отказался более подробно рассуждать о заявлении "Катаиб Хезболлах". "По обнародованному заявлению: не думаю, что мы можем говорить яснее. Мы призвали группировки, через которые действует Иран, прекратить свои вылазки. Они этого не сделали. Поэтому мы ответим [на вылазку на иордано-сирийской границе], когда решим и в выбранной нами форме", - подчеркнул Райдер.

Генеральный секретарь "Катаиб Хезболлах" Абу Хусейн аль-Хамидави, высказывания которого привел новостной портал Shafaq News, объявил ранее об уходе группировки во временную оборону. По его словам, группировка, входящая в движение "Исламское сопротивление Ирака", приняла такое решение, чтобы не подводить правительство в Багдаде.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что сторонники "Катаиб Хезболлах" могут быть причастны к атаке на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. В результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее во вторник, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.