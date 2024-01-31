КНДР 30 января испытала стратегическую крылатую ракету "Хвасаль-2"

Учения не оказали негативного влияния на безопасность окружающих стран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. КНДР 30 января провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" ("Стрела-2"), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Данные учения внесли вклад в проверку готовности нашей армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара. Учения не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - говорится в сообщении.

По данным южнокорейских военных, КНДР днем ранее осуществила ракетный запуск со своего западного побережья в сторону Желтого моря. В Сеуле считают, что дальность полета ракеты "Хвасаль-1" составляет приблизительно 1,5 тыс. км, "Хвасаль-2" - 2 тыс. км.

В конце января КНДР дважды проводила испытания стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"). 28 января, по информации ЦТАК, она была запущена с подводной лодки и находилась в полете около 2 часов.

Агентство Yonhap отмечает, что, предположительно, на ракеты серии "Хвасаль" можно устанавливать тактическую ядерную боеголовку "Хвасан-31". Не исключается, что число 31 в названии "Пульхвасаль-3-31" означает возможность установки именно этой боеголовки.