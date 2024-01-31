СМИ: США могут ответить на атаку на американскую базу в течение нескольких дней

По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты нанесут удары "по множеству целей"

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. США в течение нескольких дней могут ответить на атаку на американскую военную базу на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибли трое военнослужащих. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, США нанесут удары "по множеству целей". При этом чиновник не уточнил, находятся ли эти цели на территории Ирана.

Как отмечает телекомпания, с середины октября 2023 года произошло по меньшей мере 165 нападений на американские войска в Ираке, Сирии и Иордании.

Ранее ABC информировала, что президент США Джо Байден не уверен в необходимости нанесения прямого удара по Ирану в качестве ответа на атаку. Как отмечает телекомпания, разрастание конфликта на Ближнем Востоке может значительным образом повлиять на усилия Байдена по переизбранию на второй президентский срок. Во вторник американский лидер заявил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе. Он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.