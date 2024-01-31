На Украине после принятия законопроекта о мобилизации мужчин обяжут прибыть в военкоматы

В новой версии документа говорится, что мужчины призывного возраста обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие учетные данные через 60 дней после опубликования закона

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Все граждане мужского пола, находящиеся на военном учете на Украине, будут вынуждены явиться в военкоматы для уточнения своих учетных данных в течение 60 дней. Такая норма содержится в новой версии законопроекта о мобилизации, текст которого появился на сайте Верховной рады.

В проекте документа говорится, что мужчины призывного возраста обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты при ее наличии и другие учетные данные через 60 дней после опубликования нового закона. Их также обяжут завести электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Кроме того, все мужчины в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей групп после 24 февраля 2022 года, будут вынуждены пройти повторную медкомиссию.

В первоначальном варианте документа, опубликованном 25 декабря 2023 года, украинские власти намеревались мобилизовать инвалидов третьей группы. В таком случае отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки не являлось бы обоснованием для отсрочки.

Новая версия доработанного законопроекта зарегистрирована в Раде во вторник. Первая редакция документа, направленная на ужесточение мобилизации, вызвала возмущение в обществе, а украинцы в разных странах выстраивались в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как новые правила будут приняты. Однако ограничения прав уклонистов сохранились и в новой версии документа.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.