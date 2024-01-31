СМИ: израильские ВВС совершили налеты на восемь поселков на юге Ливана

Есть пострадавшие среди жителей, их численность уточняется, сообщает портал Naharnet

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали во вторник позиции вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в восьми населенных пунктах на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Naharnet. По его информации, один из авианалетов совершен на город Эль-Хиям, где разрушены три дома и получили ранения два мирных жителя.

Артиллерия израильских войск вела огонь по поселкам Аит-эш-Шааб, Бейт-Лиф, Мейс-эль-Джебель, Тейр-Харфа и Ятер, откуда ранее шиитские бойцы обстреливали северные районы Израиля. За сутки по ним было выпущено не менее 100 снарядов, повреждены 25 построек. Среди жителей есть пострадавшие, их численность уточняется.

"Хезболлах" в военной сводке, размещенной в Telegram-канале, информировала о пяти операциях против израильских войск, поведенных "в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа". В ходе одной из них было выведено из строя техническое оборудование, установленное на командно-наблюдательном пункте в долине реки Ваззани.

"Наши бойцы открыли огонь по скоплению вражеских сил в поселении Метула, а также в пограничных районах Эд-Духейра, Хадеб-Аита и Хадеб-Ярин, - указывается в сводке. - В результате прямого попадания в рядах противника зафиксированы потери".

По данным Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. На юге Ливана жертвами израильских атак с начала военной эскалации стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 173 бойцов.