NYT: Залужного не уволили из-за утечки данных о его отставке

Как отмечает газета, еще одной причиной такого решения было то, что правительство Украины не нашло замены главкому ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Украинское правительство отложило увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за утечки данных об отставке. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, Киев решил отложить увольнение в понедельник вечером, когда эта новость стала известна СМИ. Как отмечает издание, еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Залужный ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Вечером 29 января Зеленский провел встречу с Залужным, в ходе которой проинформировал генерала о своем решении отправить его в отставку и предложил ему занять пост секретаря СНБО.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ распространили информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Некоторые Telegram-каналы также сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.