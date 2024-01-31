30 января, 23:20
Военная операция на Украине

NYT: Залужного не уволили из-за утечки данных о его отставке

Анна Марченко/ ТАСС
© Анна Марченко/ ТАСС

Как отмечает газета, еще одной причиной такого решения было то, что правительство Украины не нашло замены главкому ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Украинское правительство отложило увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за утечки данных об отставке. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, Киев решил отложить увольнение в понедельник вечером, когда эта новость стала известна СМИ. Как отмечает издание, еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному.

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Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Залужный ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Вечером 29 января Зеленский провел встречу с Залужным, в ходе которой проинформировал генерала о своем решении отправить его в отставку и предложил ему занять пост секретаря СНБО.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ распространили информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Некоторые Telegram-каналы также сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного. 

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