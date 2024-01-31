Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых

Исключение составят те, кто был осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине включает норму о постановке на воинский учет ранее судимых граждан. Также содержатся положения о добровольной мобилизации женщин и лиц, отбывающих условный срок.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Верховной рады, постановке на воинский учет будут подлежать граждане, "которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете".

Кроме того, законопроект позволит призвать в рамках мобилизации осужденных лиц с испытательным сроком. Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

Еще до внесения новой версии законопроекта в Минюсте Украины заявили, что подготовили изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны.

Воинский учет женщин

В законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию. Нововведением станет возможность призыва состоящих на воинском учете женщин или привлечение их к работам по обеспечению обороны в добровольном порядке.

Еще 1 октября 2023 года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы.

Новый законопроект о мобилизации

Во вторник кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации, первая версия которого вызвала возмущение в обществе и разногласия среди депутатов. Новая версия предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Помимо этого, руководителей клиник обяжут в трехдневный срок сообщать о поступлении в стационар мужчин 18-25 лет. Второе высшее образование уже не будет являться основанием для отсрочки. Однако отсрочку сохранят депутаты и руководящие чиновники, судьи, сотрудники органов военного управления, а также работники предприятий и организаций, получившие бронь.

В новой версии сохранили положения о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет, об отмене срочной службы и введении с 2025 года базовой общевойсковой подготовки с 18 лет. Она будет проводится при вузах в течение трех месяцев, женщины смогут пройти ее по желанию.