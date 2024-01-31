СМИ: США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО

Журнал Foreign Policy подчеркивает, что слишком быстрое принятие Киева в альянс может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Украина и ее партнеры добиваются от Организации Североатлантического договора (НАТО) официального приглашения Киеву стать членом альянса во время саммита, который пройдет в 2024 году в американской столице, но их усилия сталкиваются с противодействием США и Германии. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

По их словам, состоящие в блоке восточноевропейские партнеры Украины хотят, чтобы приглашение поступило как можно скорее, но Вашингтон и Берлин настроены настороженно к такому предложению и "ведут серьезное закулисное сопротивление". При этом, как отмечается в статье, Франция готова направить официальное приглашение Киеву. Другие члены НАТО, в основном США и ФРГ, считают, что слишком рано начинать процесс принятия страны в альянс, пока Россия проводит специальную военную операцию.

Власти обеих стран настаивают на том, что Украина в конечном итоге должна вступить в альянс, но сейчас не время начинать этот процесс. Они подчеркивают, что в ближайшей перспективе необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Украине вооружений.

Как подчеркивает Foreign Policy, "слишком быстрое принятие Украины в НАТО <...> может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией". Журнал допускает, что такой гипотетический конфликт может стать ядерным.

Проблемы вступления в блок

Даже если Украина получит официальное приглашение присоединиться к альянсу, его члены обсуждают вопрос о том, когда и как она сможет реально вступить в него, говорится в статье. Кроме того, возникает вопрос, сколько времени потребуется Украине для вступления, даже если она получит официальное приглашение, указывает журнал. Члены НАТО должны единогласно одобрить принятие новой страны, это "препятствие, которое может вызвать серьезные политические споры и дипломатическую головную боль внутри альянса", подчеркивает Foreign Policy. Он допускает, что "на это могут уйти годы".

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для Киева, однако не уточнил сроков предполагаемого вступления Украины в альянс. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года страна получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". В Вооруженных силах Украины вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским языком. Каких-либо сроков приема в Брюсселе не называют. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указывал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции.