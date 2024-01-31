Times: Зеленский передумал увольнять Залужного после давления "международных партнеров"

Газета подчеркнула, что США и Великобритания выразили озабоченность информацией о возможной отставке главкома ВСУ

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января. В ходе этой встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. Затем Залужному было предложено подать в отставку. Когда он ответил отказом на это предложение, Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ о его отставке.

Согласно изданию, Залужный после этого вернулся в свой рабочий кабинет и проинформировал подчиненных о своем увольнении. "Я собираю вещи", - приводит издание слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) в беседе с одним из высших офицеров. Отмечается, что Зеленский был вынужден пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа. Газета подчеркнула, что США и Великобритания выразили озабоченность сообщениями о возможной отставке Залужного.

The Times добавила, что в качестве возможных преемников Залужного назывались начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, однако оба отклонили предложение стать главнокомандующим ВСУ. Издание подчеркнуло, что это также заставило Зеленского отказаться от своих изначальных планов.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.