США и КНР восстановили несколько важных механизмов военного взаимодействия

Военное взаимодействие "имеет решающее значение во все времена, особенно в периоды напряженности", подчеркнул помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин восстановили несколько важных механизмов военного взаимодействия на оперативном уровне. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям. Трансляция велась на сайте совета.

"Председатель нашего Объединенного комитета начальников штабов сейчас поговорил со своим коллегой, и мы восстановили несколько важнейших механизмов на оперативном уровне", - сказал помощник американского лидера. Мероприятие проходит в Сан-Диего (штат Калифорния).

При этом Салливан подчеркнул, что военное взаимодействие "имеет решающее значение во все времена, особенно в периоды напряженности". Помощник американского президента добавил, что стороны также объявили о новом диалоге в сфере искусственного интеллекта, который начнется весной.

Салливан также заявил, что договорился с главой МИД КНР Ван И о скором проведении телефонного разговора американского и китайского лидеров. "Последнее, что я хотел бы отметить, - мы договорились, что президент [США] Джо Байден и председатель [КНР] Си [Цзиньпин] должны относительно скоро поговорить по телефону", - сказал он.

Решение о восстановлении военного взаимодействия было принято по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско в середине ноября 2023 года. Как сообщил 5 декабря помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Пекин обсуждают график различных двусторонних военных контактов на предстоящие 12 месяцев. Как пояснил Рэтнер, выступая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, речь идет о комбинации встреч, телефонных разговоров, диалогов и [иных форм] взаимодействия в течение следующих 12 месяцев.