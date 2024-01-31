США заявили о намерении привнести стабильность в свои связи с КНР

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон и Пекин осознают свою экономическую взаимозависимость и взаимную заинтересованность в сокращении рисков возникновения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. США хотят привнести в свои отношения с Китаем стабильность и считают их едва ли не самыми важными двусторонними связями. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.

"Мы намерены [предпринимать шаги по усилению своей конкурентоспособности] таким образом, чтобы встроить стабильность в одни из самых важных отношений в мире [с КНР]. Возможно, это самые важные отношения. Мы рассчитываем, что наши внутренние инвестиции и работа, направленная на укрепление отношений с союзниками и партнерами за рубежом, создали условия для более эффективной дипломатии в отношении КНР", - сказал советник американского лидера на мероприятии, которое проходит в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.

По словам Салливана, для проведения устойчивого политического курса в отношении Китая требуется "одновременно помещать в голову несколько истин и работать над их примирением".

Кроме того, помощник американского президента отметил, что США и КНР осознают свою экономическую взаимозависимость и взаимную заинтересованность в сокращении рисков возникновения конфликта между двумя странами. "Мы осознаем, что США и КНР экономически взаимозависимы, а также вместе заинтересованы в решении транснациональных проблем и сокращении рисков конфликта", - сказал он.

Салливан указал, что предпринимавшиеся "усилия на протяжении десятилетий, которые были направлены на то, чтобы придать определенную форму или изменить КНР, не увенчались успехом". "Мы ожидаем, что КНР будет крупным игроком на мировой арене в обозримом будущем. Это означает, что, хотя мы и соперничаем, нам необходимо искать пути сосуществования", - резюмировал он.