США сбили противокорабельную ракету хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Эсминец США сбил одну противокорабельную ракету, выпущенную в сторону Красного моря йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"30 января, примерно в 11:30 по времени Саны (23:30 мск), хуситы при поддержке Ирана выпустили противокорабельную крылатую ракету в направлении Красного моря из контролируемой ими территории Йемена. Ракета была сбита эсминцем USS Gravely", - говорится в заявлении, опубликованном в X (ранее Twitter).

Отмечается, что сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.