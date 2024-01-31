США намерены противодействовать "провокациям" КНР в Южно-Китайском море

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты продолжат принимать меры, направленные на защиту национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена противодействовать приписываемым Китаю "провокациям" в Тайваньском проливе, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник на семинаре Совета по международным отношениям.

"Если провокации КНР продолжатся в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Тайваньском проливе, мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы противостоять им, а также заявлять о рисках для мира и стабильности на важнейших водных путях мира", - сказал советник американского лидера на посвященном американо-китайским отношениям мероприятии, которое проходит в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.

По его словам, США "продолжат поддерживать свободу судоходства в регионе, совершая полеты, навигацию и операции там, где это позволяет международное право". "Мы продолжим принимать продуманные меры, направленные на защиту нашей национальной безопасности", - добавил Салливан.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. В последние годы трения несколько смягчились благодаря многосторонним усилиям, в том числе взаимодействию в формате Китай - АСЕАН. Власти КНР периодически выражают недовольство действиями США, которые могут привести к повторной эскалации конфликта и навредить ситуации в регионе.