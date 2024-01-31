США усматривают поддержку России со стороны "китайских компаний"

Вашингтон готов принять ответные меры, отметил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не видит оказания летальной военной помощи Москве со стороны Пекина, но усматривает поддержку России якобы от "китайских компаний". Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник на семинаре Совета по международным отношениям.

"Мы не видели предоставления [России китайской] летальной [военной] помощи. <...> Но мы видели оказание поддержки [РФ] со стороны китайских компаний, помогающих России восстановить свой оборонно-промышленный комплекс", - утверждал советник американского лидера на посвященном американо-китайским отношениям мероприятии, которое проходило в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.

По его версии, вашингтонская администрация "готова принять меры в ответ на такого рода деятельность". Он добавил, что США во время американо-китайских контактов "ясно дают понять, что обеспокоены тем, что Китай может предоставить летальную помощь" РФ. "Мы четко и прямо заявили о своей обеспокоенности", - сказал помощник главы государства.

Он напомнил, что американский президент Джо Байден подписал указ, который предоставляет исполнительной власти "дополнительные средства и полномочия для решения этой проблемы". "Он не направлен против КНР. Он касается стран, которые поддерживают российский ОПК, он дает нам инструменты в этом плане", - заключил Салливан.

Китай неоднократно опровергал утверждения о предоставлении России вооружений для проведения специальной военной операции.