США заявили, что хотят видеть мир и стабильность в районе Тайваньского пролива

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты будут придерживаться политики "одного Китая"

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. США будут придерживаться политики "одного Китая" и хотят видеть мир и стабильность в Тайваньском проливе. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.

"Наша политика остается неизменной, - сказал советник американского лидера на мероприятии в Сан-Диего (штат Калифорния). - И президент [США Джо] Байден ясно высказывался о политике "одного Китая", так же, как и я вместе с Энтони [Блинкеном] <...>. Мы также ясно давали понять, что мы продолжаем беспокоиться о повышенном уровне агрессивной военной активности в [Тайваньском] проливе. Мы не считаем, что это вносит свой вклад в мир и стабильность. А мы, в целом, хотим видеть, думаю, так же, как и остальной мир, мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы привержены тому, чтобы сделать все возможное для его поддержки".

Салливан добавил, что в ходе недавних выборов тайваньской администрации Вашингтон "оставался нейтральным".

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. В преддверии выборов он заявлял, что признание принципа "одного Китая" "не может быть настоящим миром" и обещал укрепить безопасность острова, расширяя связи с США. Власти КНР называют его сепаратистом, который может спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.