США сообщили об активном участии в переговорах по договору о регулировании ИИ

Основными принципами Вашингтона в сфере искусственного интеллекта являются "защита фундаментальных прав и расширение прав и возможностей людей", отметили в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. США принимали активное участие в переговорах по договору о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в Совете Европы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.

"Мы очень активно участвовали в переговорах по договору в Совете Европы", - сказал советник американского лидера на мероприятии, которое проходит в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.

Салливан отметил, что основными принципами США в сфере ИИ являются "защита фундаментальных прав и расширение прав и возможностей людей". При этом советник президента США добавил, что он не может сказать, "как закончатся переговоры по этому договору". "Это [результат] <...> не будет зависеть от того, будут ли США за или против договора", - указал он.