США намерены и дальше вводить технологические ограничения против КНР

По мере развития технологий должны развиваться и меры контроля, подчеркнул помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения против Пекина, стремясь к защите национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.

"Мы не скрывали, что предприняли несколько шагов в этой сфере. И мы продолжим предпринимать их в соответствии с основополагающим принципом: мы намерены адаптировать их и направлять их таким образом, чтобы они отвечали именно нашим опасениям в сфере национальной безопасности", - сказал советник американского лидера на мероприятии, которое проходит в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.

"Но разговор о сроках принятия новых мер и об их природе лучше оставить на потом", - добавил Салливан.

Он напомнил, что в октябре 2022 года Вашингтон ограничил нескольким китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему меру. "В октябре 2023 года мы обновили [эти нормы экспортного контроля]. Это и будет частью [ограничительного] процесса в дальнейшем. По мере развития технологий должны развиваться и меры контроля", - объяснил чиновник.

Салливан отметил, что для снижения рисков в своих отношениях с Китаем США придерживаются трех пунктов. Помимо введения против КНР специальных мер, в том числе ограничительных, Вашингтон инвестирует в производственные и инновационные мощности США, потому что "важный элемент в снижении рисков", по словам чиновника, это сделать так, чтобы у Соединенных Штатов "было больше мощностей" и они могли работать "на острие технологических инноваций". Кроме того, США стремятся диверсифицировать цепочки поставок, "чтобы не зависеть ни от одной точки отказа". "Это касается не только Китая, мы вынесли этот урок из пандемии", - указал помощник Байдена.