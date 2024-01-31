СМИ: в Газе в результате авиаудара Израиля пострадали не менее 10 палестинцев

Израильская авиация атаковала здание школы в окрестностях лагеря беженцев Нусейрат в центральной части анклава, передает агентство Tasnim

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 палестинцев получили ранения в результате воздушной атаки Израиля в секторе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как отмечает агентство, израильская авиация нанесла удар по зданию школы в окрестностях лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате удара не менее 10 палестинцев получили ранения.

По последним данным, число мирных жителей, убитых с начала израильской агрессии в секторе Газа 7 октября прошлого года, возросло до 26 637, 65 387 человек получили ранения, около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.