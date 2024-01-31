США заявили, что Китай должен повлиять на Иран для прекращения атак хуситов

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что у него состоялся "детальный и содержательный разговор" по этой проблематике

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Китай, как ответственный международный игрок, должен воспользоваться своим влиянием на иранские власти для того, чтобы Тегеран в свою очередь оказал влияние на йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" для прекращения осуществления теми атак на суда в Красном море. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.

"Китай в качестве ответственного игрока, постоянного члена Совета Безопасности ООН обязан использовать свое влияние на Тегеран, чтобы в свою очередь Тегеран использовал свое влияние на хуситов и дал отпор подобному поведению", - сказал советник американского лидера на мероприятии в Сан-Диего (штат Калифорния).

По словам Салливана, у него состоялся "детальный и содержательный разговор" по этой проблематике. "Это вопрос, где, как мы полагаем, страны, в частности, постоянные представители Совета Безопасности ООН, обладают особенными обязательствами и должны их выполнять", - добавил он.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.