Al Jazeera: не менее 17 человек погибли при обстрелах города Хан-Юнис на юге Газы

По данным телеканала, ВВС Израиля также применили осветительные бомбы над городом

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате израильских обстрелов города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, ВВС Израиля также применили осветительные бомбы над городом.

Как указали в Палестинском обществе Красного Полумесяца, израильские военные осадили здание организации и больницу "Аль-Амаль", расположенные в центре Хан-Юниса, и вынуждают находящихся внутри "эвакуироваться под угрозой применения оружия и артобстрела".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.