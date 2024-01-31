Береговая охрана КНР выдворила нескольких филиппинцев из спорной акватории

Официальный представитель ведомства отметил, что инцидент был улажен в соответствии с правилами

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Катера Управления береговой охраны (УБО) КНР на прошлой неделе выдворили нескольких граждан Филиппин из спорной акватории около отмели Хуанъянь (Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Гань Юй.

"28 января четверо филиппинцев незаконно вторглись в зону рифов китайского острова Хуанъянь. Береговая охрана сделала им предупреждение и на законных основаниях потребовала, чтобы они удалились", - говорится в сообщении, опубликованном на странице УБО в WeChat.

Как уточнил официальный представитель, инцидент был улажен "профессионально, в соответствии с правилами". "Китай всегда решительно противодействовал нарушениям со стороны Филиппин, - добавил он. - Береговая охрана, как и прежде, будет защищать права КНР, обеспечивать соблюдение закона в водах, находящихся под юрисдикцией Китая".

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. В последние годы трения несколько смягчились благодаря многосторонним усилиям, в том числе взаимодействию в формате "Китай - АСЕАН".