СМИ: армия Израиля провела рейды в городе Каффин

Как сообщает информационное агентство WAFA, во время пешего патрулирования города произошли столкновения ЦАХАЛ с палестинцами

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Столкновения с местными жителями произошли в ходе рейда израильских военных в городе Каффин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его сведениям, израильские силы взяли город штурмом и организовали пешие патрули на всех его улицах и переулках. Как отмечает агентство, зафиксированы случаи провоцирования израильтянами местных жителей, что привело к столкновениям. Сообщается об одном пострадавшем палестинце, который получил ранение в спину в результате стрельбы со стороны израильских солдат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.