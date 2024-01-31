Япония не комментирует слова Медведева о том, что РФ не заботят чувства японцев о Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров островного государства Ёсимаса Хаяси также отметил, что правительство продолжит придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует слова заместителя председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрия Медведева о том, что Москве "глубоко наплевать" на чувства японцев по поводу принадлежности южной части Курил, поскольку это российская территория, и территориальный вопрос полностью закрыт. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Я хотел бы воздержаться от комментариев по поводу заявления указанного вами российского чиновника", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. "Мы в настоящее время не можем сказать ничего конкретного о переговорах по мирному договору, но правительство продолжит придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора, после решения вопроса северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС)", - добавил Хаяси.

Медведев ранее написал на своей странице "ВКонтакте", что РФ не против мирного договора, если Япония проявит понимание того, что "территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда". При этом замглавы СБ также отметил, что России "глубоко наплевать на чувства японского народа по так называемым северным территориям", поскольку это часть РФ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свое программной речи в парламенте 30 января заявил, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой, однако при этом намерен продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины.

Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.