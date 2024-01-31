Япония обвинила Россию в ухудшении двусторонних отношений

По словам генерального секретаря кабинета министров островного государства Ёсимаса Хаяси, заявления Москвы об ответственности Токио "крайне несправедливы и совершенно неприемлемы"

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Правительство Японии считает несправедливыми и неприемлемыми заявления Москвы об ответственности Токио за ухудшение двусторонних отношений из-за антироссийских санкций и винит в этой ситуации российскую сторону. С таким утверждением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции.

"Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года, а в марте 2022 года РФ в одностороннем порядке заявила, что не намерена продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за японских санкций. Мы считаем, что вся эта ситуация сложилась исключительно из-за [действий] России. Попытки возложить вину на Японию крайне несправедливы и совершенно неприемлемы", - полагает он.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи в парламенте 30 января заявил, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой, однако при этом намерен продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины.

Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале также отмечал, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами, в том числе с Японией.