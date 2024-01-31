В Японии считают, что КНДР стремится укрепить возможности внезапных атак

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси прокомментировал испытание Пхеньяном стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2"

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. КНДР, по всей видимости, стремится укрепить свои возможности по совершению внезапных атак, во время которых обнаружение и перехват ракет будут затруднительными. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя испытание Пхеньяном стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" ("Стрела-2").

"Нам известно, что Северная Корея объявила о проведении учений по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" 30 января. Что касается военной деятельности Северной Кореи, то правительство [Японии] всегда с серьезным интересом собирает и анализирует информацию, но в силу характера вопроса я бы воздержался от комментариев по поводу конкретных деталей", - сказал он.

Хаяси отметил, что Пхеньян, по всей видимости "пытается получить возможность совершения атак, установив ядерные боеголовки на крылатые ракеты". Однако, как указал генсек кабмина, для этого нужны соответствующие технологии, в том числе миниатюризация ядерного заряда, в связи с чем Токио считает необходимым анализ информации о том, обладает ли КНДР такими технологиями.

Кроме того, Пхеньян, видимо, хочет "укрепить свои возможности совершать внезапные атаки" с использованием в качестве стартовых площадок различных платформ, включая подводные лодки и поезда, добавил Хаяси. При таких ударах, по его словам, обнаружение признаков атаки, отслеживание и перехват ракет будут затруднительными. В этой связи Токио продолжит следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с другими странами, в первую очередь США и Южной Кореей, заключил генсек кабмина.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР 30 января провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2". В марте 2023 года КНДР проводила испытания и другой стратегической крылатой ракеты - "Хвасаль-1". В Сеуле считают, что дальность полета ракеты "Хвасаль-1" составляет приблизительно 1,5 тыс. км, а "Хвасаль-2" - 2 тыс. км.

Кроме того, в конце января КНДР дважды проводила испытания стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела - 3-31"). 28 января, по информации ЦТАК, она была запущена с подводной лодки и находилась в полете около двух часов.