Китай заявил о готовности развивать сотрудничество с США в борьбе с наркотиками

Пекин стремится к взаимодействию на основе консенсуса, который был достигнут между лидерами двух стран, отметил глава Государственного комитета по борьбе с наркотиками КНР Ван Сяохун

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в развитии сотрудничества с Соединенными Штатами для борьбы с производством и торговлей противозаконными психотропными препаратами. Об этом заявил глава Государственного комитета по борьбе с наркотиками КНР Ван Сяохун.

"Надеюсь, что Китай и США <...> будут продвигать прагматическое сотрудничество для борьбы с наркотиками, должным образом решать взаимные проблемы, углублять сотрудничество в правоохранительной сфере и в области безопасности", - приводится его слова на странице ведомства в WeChat.

Глава комитета уточнил, что Пекин стремится к взаимодействию на основе консенсуса, который был достигнут между лидерами двух стран. Китай и США должны продвигать сотрудничество на принципах взаимного уважения, равноправия и обоюдной выгоды, отметил он.

Ван Сяохун добавил, что КНР надеется "придать больше позитивной энергии стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".

Как сообщил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, 30 января в Пекине прошла первая встреча американо-китайской рабочей группы по борьбе с распространением синтетического опиоида фентанила. Соединенные Штаты направили большую делегацию представителей Совета национальной безопасности, Министерства внутренней безопасности, Минюста и Минфина. Стороны обязались усилить взаимодействие на уровне правоохранительных органов для решения указанной проблемы.

По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 2016 по 2021 года уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза. Соединенные Штаты сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.