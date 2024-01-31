Президент Палестины обсудил с эмиром Катара ситуацию в Газе и на Западном берегу

Махмуд Аббас и Тамим бен Хамад Аль Тани рассмотрели усилия, предпринимаемые в координации с арабскими странами для прекращения израильской агрессии на палестинской территории, сообщило информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас обсудил в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани развитие ситуации в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

"Президент Аббас подчеркнул необходимость прекращения продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа и предотвращения перемещения палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу, включая Иерусалим", - отмечает агентство.

Со своей стороны эмир Катара проинформировал Аббаса о региональных и международных усилиях, направленных на немедленное прекращение огня в Газе и деэскалацию ситуации на оккупированной палестинской территории, подчеркнув важность продолжения поставок гуманитарной помощи в Газу для укрепления мира и стабильности в регионе.

"Оба лидера рассмотрели усилия, предпринимаемые в координации с арабскими странами для прекращения израильской агрессии на всей палестинской территории, ускорения поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и скорейшего восстановления водоснабжения и электроснабжения, чтобы больницы и приюты могли оказать немедленную помощь и облегчить страдания палестинского народа", - пишет WAFA.