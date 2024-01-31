Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в секторе Газа

Двое были убиты на юге, еще один на севере анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля потеряла еще трех военнослужащих в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Двое военных были убиты на юге сектора Газа. Еще один военнослужащий погиб в ходе боевых действий на севере анклава. Таким образом, с начала израильскими силами наземной операции погибли свыше 220 израильских военнослужащих. Общие потери израильской армии с момента обострения конфликта достигли порядка 560 военнослужащих.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.