31 января, 04:56

В КНР заявили, что США уготовили Тайваню участь жертвенной пешки

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа отметил, что "все больше людей на острове осознают, что так называемая независимость от Китая - это "тупик"

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Американские власти уготовили Тайваню участь пешки, которую Вашингтон ради собственной выгоды может в любой момент принести в жертву. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Соединенные Штаты всегда преследуют цель "Америка превыше всего", [поэтому] Тайвань в любой момент может оказаться пешкой, которую принесли в жертву", - подчеркнул он на брифинге, комментируя позицию бывшего президента США Дональда Трампа в отношении Тайбэя.

Как уточнил Чэнь Биньхуа, все больше людей на острове осознают, что так называемая независимость от Китая - это "тупик" и "на внешние силы нельзя полагаться". "Соединенные Штаты всегда заботятся только о собственных интересах, а их "поддержка" на самом деле вредит Тайваню и разрушает его", - добавил он.

Ранее в интервью американским СМИ Трамп обвинил Тайвань в "краже американского бизнеса по производству микросхем". Он также отказался подтвердить, что "защищает" Тайбэй. В ответ тайваньская администрация заявила, что остров поддерживает тесные контакты с Соединенными Штатами.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. 

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