В правительстве Японии два замминистра подали в отставку на фоне финансового скандала

Речь идет о парламентском замминистра по административным делам и коммуникациям страны Такуо Комори и парламентском замминистра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Рюсё Като

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Два парламентских заместителя министров в правительстве Японии подают в отставку на фоне скандала с нарушениями финансовой отчетности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом на пресс-конференции сообщил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси.

Речь идет о парламентском заместителе министра по административным делам и коммуникациям страны Такуо Комори и парламентском заместителе министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Рюсё Като. Они являются членами крупнейшей фракции ЛДП, которую возглавлял покойный экс-премьер Синдзо Абэ. Именно с этой внутрипартийной группой главным образом связан скандал вокруг нарушений отчетности при сборе политических пожертвований.

"Мы в курсе, что они выразили желание уйти в отставку", - сказал Хаяси, отметив, что вскоре будут проведены соответствующие процедуры. Комори, по данным агентства Kyodo, уже подал прошение об отставке. Предполагается, что в его отчетности о доходах не были учтены 700 тыс. иен (около $4,7 тыс.). Като в свою очередь рассказал журналистам о неучтенных в его отчетности 100 тыс. иен (около $680).

Скандал разгорелся в конце 2023 года. Он сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП, фракции, устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.

В первую очередь скандал касается фракции, которую возглавлял Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которую до декабря 2023 года возглавлял премьер-министр Фумио Кисида. Однако, как предполагается, нарушения в этих двух фракциях были не такими масштабными. Эти три внутрипартийные группы уже объявили о своем роспуске.

Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ.