31 января, 05:22,
обновлено 31 января, 05:42

СМИ: экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Имран Хан. AP Photo/ K.M. Chaudary
Имран Хан
© AP Photo/ K.M. Chaudary

По информации Dawn, суд страны также приговорил его жену Бушру Биби

ИСЛАМАБАД, 31 января. /ТАСС/. Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, продаже иностранных подарков. Об этом сообщила газета Dawn.

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Ранее Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой диппредставительства "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года". 

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