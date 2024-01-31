Премьер Белоруссии отправляется с рабочим визитом в Россию и Казахстан

Роман Головченко проведет встречу с губернатором Астрахани Игорем Бабушкиным, сообщили в пресс-службе кабмина

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию и Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"Трехдневный визит правительственной делегации во главе с Романом Головченко начнется сегодня в Астрахани, где руководитель белорусского правительства проведет встречу с губернатором области Игорем Бабушкиным", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства.

Также в этом российском регионе Головченко посетит ряд предприятий и ознакомится возможностями особой экономической зоны "Лотос".

По данным пресс-службы правительства, следующие два дня делегация проведет в Алма-Ате, где запланировано проведение заседания Евразийского межправительственного совета. В ходе рабочего визита премьер также примет участие в пленарной сессии цифрового форума "Digital Almaty 2024. Industry X: Цифровая эволюция будущего", - отметили в Совмине Белоруссии.