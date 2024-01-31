Кисида заявил, что поставки США ракет для Patriot не должны влиять на оборону Японии

Японский премьер-министр также подчеркнул, что это решение должно положительно сказаться на безопасности Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Япония будет поставлять США ракеты для систем ПРО Patriot в таком объеме, чтобы это не повлияло на ее собственную обороноспособность, кроме того, ракеты не должны попадать в третьи руки без предварительного одобрения Токио. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов.

"Количество [ракет] будет определено после тщательного рассмотрения, чтобы это не повлияло на оборону Японии", - сказал он. По словам Кисиды, поставки будут осуществляться для пополнения запасов США. "Без предварительного согласия они не могут быть переданы третьим странам. Продажа будет осуществляться за соответствующую цену", - добавил премьер, отметив, что само решение о продаже ракет должно положительно сказаться на безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Правительство Японии 22 декабря 2023 года упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог поставлять в США лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.

Внесенные поправки напрямую не разрешают реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, однако позволят восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, США, например, смогут поставлять собственные ракеты для Patriot не только Украине, но и партнерам в Европе, которые передают Киеву свои вооружения. Поэтому военная поддержка Украины будет косвенной. Как сообщал МИД Японии, правительство США должно получить предварительное согласие Токио для передачи третьим странам ракет для систем Patriot японского производства.

Как сообщала газета Sankei, Япония намерена предоставлять США в основном системы ПРО более старой модификации Patriot PAC-2 дальностью более 100 км, предназначенные преимущественно для уничтожения самолетов и крылатых ракет. При этом не исключаются и поставки более новых систем Patriot PAC-3, которые обладают меньшей дальностью, но, как утверждается, способны успешно перехватывать баллистические ракеты.