Румыния опровергла сообщения об участии ее истребителя в конфликте на Украине

Речь идет о самолете F-16C

БУХАРЕСТ, 31 января. /ТАСС/. Власти Румынии отрицают участие их истребителя F-16C в конфликте на Украине. Об этом заявило министерство обороны страны в X (ранее Twitter).

"Сообщаем о фейковой новости, появившейся в [одном из] аккаунтов на платформе X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу в 03:22 для осуществление бомбардировок вооруженных сил РФ под Херсоном", - указали в оборонном ведомстве.

Оригинальная публикация появилась на странице одного из англоязычных украинских профилей в X, где утверждалось, что румынский военный самолет якобы принял участие в зоне спецоперации РФ и нанес авиаудары по местам сосредоточения российских военнослужащих .