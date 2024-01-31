Комитет Палаты представителей США проголосовал за импичмент главы МВБ

Республиканцы считают, что Алехандро Майоркас несет ответственность за намеренное игнорирование мер по контролю на границе между США и Мексикой

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал в ночь на среду за импичмент в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Трансляцию заседания вели на сайте комитета.

"Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности проголосовал за вынесение статей импичмента в отношении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса [на голосование] за пределы комитета", - говорится в сообщении в соцсети X (ранее Twitter) республиканцев комитета.

В поддержку соответствующей резолюции высказались 18 членов комитета, против - 15 законодателей. Республиканцы считают, что Майоркас несет ответственность за намеренное игнорирование мер по контролю на границе между США и Мексикой. Министр, как подчеркивается в резолюции, "целенаправленно и систематически отказывался подчиниться закону", а также обманул доверие граждан. Голосование Палаты представителей Конгресса США в полном составе ожидается на следующей неделе.