МИД Кубы назвал интервенционизмом угрозы США Венесуэле санкциями

Министр Бруно Родригес Паррилья заявил о солидарности с венесуэльским народом

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Куба выражает солидарность Венесуэле перед угрозами властей США применить санкции в отношении Каракаса и считает действия Вашингтона интервенционизмом. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Мы отвергаем интервенционистские действия и угрозы правительства США в отношении Венесуэлы, которое настаивает на применении односторонних принудительных мер против боливарианской нации. Вся наша солидарность с братским народом и правительством Венесуэлы", - написал глава ведомства на странице в X.

Администрация США в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы ограничить политические права лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволяет ей принять участие в президентских выборах 2024 года, обвинила венесуэльские власти в нарушении Барбадосского соглашения с радикальной оппозицией о проведении свободных и транспарентных выборов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе.