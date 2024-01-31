В Эквадоре задержали более 4,5 тыс. человек после начала беспорядков

В борьбе с преступностью участвовали более 57 тыс. сотрудников правоохранительных органов, заявили в эквадорской полиции

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Полиция и Вооруженные силы Эквадора задержали 4 680 подозреваемых после начала вооруженных беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах в начале января. Об этом сообщила полиция республики.

"Задержаны 4 680 человек, из них 237 - по подозрению в терроризме", - указано на странице ведомства в X. Более 57 тыс. сотрудников правоохранительных органов участвовали в операциях по противодействию преступности, в ходе которых было изъято свыше 1,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, порядка 8,3 тыс. взрывных устройств и более 40 т наркотических веществ. Число освобожденных из заложников сотрудников полиции и исправительных учреждений превышает 200.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Позже действие комендантского часа было отменено на территории 160 кантонов из 221.