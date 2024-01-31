Австралийские общественные деятели призвали к разрядке отношений между КНР и США

Экс-министры иностранных дел страны Боб Карр и Гарет Эванс назвали ядерную безопасность критически важным вопросом как для региона, так и для мира в целом, и это срочно требует новых серьезных обязательств от австралийского правительства

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Австралийские общественные и политические деятели обратились к правительству страны с призывом способствовать разрядке отношений между США и Китаем. Открытое письмо с подписями более чем 50 человек было опубликовано независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations.

В документе, подписи под которым поставили в числе прочих бывшие министры иностранных дел Австралии Боб Карр и Гарет Эванс, отмечается, что напряженность в отношениях между ближайшим союзником Канберры - США - и ее важнейшим экономическим партнером - Китаем - "может привести к прямому военному конфликту, в который будет втянута и Австралия". "Безопасность на основе сотрудничества, при которой ни одна из сторон не требует абсолютного превосходства - новая разрядка - является ключом к региональному и глобальному миру и процветанию. Такая разрядка была бы сопоставима с соглашением, достигнутым в 1970-х годах между Соединенными Штатами и СССР, и <...> Австралия может помочь в ее достижении, подтвердив свою приверженность активной дипломатии и уважению международного права и универсальных прав человека", - указано в письме.

Политики подчеркнули, что ядерная безопасность является критически важным вопросом как для региона, так и для мира в целом, и это срочно требует новых серьезных обязательств от австралийского правительства. "Австралия, прежде всего, должна сохранять трезвый взгляд и настаивать на сохранении нашей суверенной независимости. Если ценой приобретения атомных подводных лодок у Соединенных Штатов в рамках AUKUS является ее потеря, то это не та цена, которую мы должны платить", - сказал бывший глава МИД Австралии (1988-1996), ректор Австралийского национального университета Гарет Эванс.