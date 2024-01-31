СМИ: астанинский формат составит основу нормализации между Сирией и Турцией

Вопрос доверия является ключевой преградой в отношениях Дамаска и Анкары, пишет обозреватель Hürriyet Седат Эргин

СТАМБУЛ, 31 января. /ТАСС/. Процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией, который замедлился в прошлом году, будет продолжен в наступившем и вестись на четырехсторонней основе. Такое мнение высказал международный обозреватель газеты Hürriyet Седат Эргин.

По его мнению, основу процесса нормализации турецко-сирийских отношений (начало которому было положено в конце 2022 года) составит астанинский формат и переговоры главным образом будут вестись также с участием РФ и Ирана. "Поиск путей нормализации между Турцией и Сирией вписывается в астанинский формат, и на эту тенденцию следует обратить внимание", - написал он.

Эргин в авторской колонке напомнил, что изначально в декабре 2022 года в Москве встретились министры обороны и главы спецслужб Турции, России и Сирии, и тогда была достигнута договоренность о расширении формата переговоров за счет подключения к нему Ирана.

"В начале мая, в Москве была организована четырехсторонняя встреча министров иностранных дел, однако эта мобилизация усилий перед [президентскими и парламентскими] выборами в Турции впоследствии не получила продолжения", - пишет он, отмечая, что основной преградой в отношениях Анкары и Дамаска является вопрос доверия. В частности, это касается будущего военного присутствия Турции на севере Сирии, где она ведет борьбу с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Анкаре) и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны" (СНС).

Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая 16 января в парламенте, дал понять о готовности продолжить процесс нормализации с Сирией, отметив, что этот процесс должен сопровождаться ликвидацией присутствия в регионе РПК. "Заявления, звучащие в Анкаре по сирийской проблеме, в том числе по вопросу вывода ее войск из Сирии, показывают, что они увязаны на политическое урегулирование в соседней стране, в том числе путем принятия новой конституции, что сняло бы озабоченности Турции. Не будет ошибкой сказать, что в обозримом будущем такая перспектива не наблюдается", - считает турецкий обозреватель.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил 29 января ТАСС, что процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией пробуксовывает с осени прошлого года. Обусловлено это, по его мнению, прежде всего тем, что Сирия "сирийская сторона посчитала необходимым получить заверения от турецкой стороны в отношении того, что воинский контингент, который находится сейчас незаконно на территории Сирии, будет выведен в перспективе".