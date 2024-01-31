СМИ: Израиль начал бойкотировать товары из ЮАР из-за ее позиции по Газе

Конгресс профсоюзов ЮАР обратился к правительству с просьбой выработать меры для защиты рабочих мест от последствий потенциальной эскалации торгового конфликта, пишет Semafor

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Израильские компании отказались от ввоза винограда из ЮАР на фоне подачи африканской страной иска в Международный суд ООН по обвинению еврейского государства в геноциде палестинского населения в секторе Газа. Об этом сообщил американский портал Semafor со ссылкой на источники.

По оценке портала, первые шаги Израиля по запрету импорта могут привести "к более широкому бойкоту" товаров из-за позиции Претории по конфликту в Газе. В этой связи самая крупная профсоюзная организация южноафриканской страны - Конгресс профсоюзов ЮАР - обратилась к правительству с просьбой выработать меры для защиты рабочих мест от последствий потенциальной эскалации торгового конфликта.

"Мы должны принять все меры для того, чтобы ни один южноафриканский работник не потерял рабочее место", - сказал порталу представитель профсоюзного объединения Мэтью Паркс.

Он отметил, что торговое ведомство ЮАР и другие правительственные органы должны "оказывать поддержку" всем компаниям, которые "испытали на себе бойкот" со стороны Израиля. Профсоюзный деятель также призвал международное сообщество наложить санкции на Израиль.

Несмотря на угрозу расширения бойкота товаров из ЮАР израильскими компаниями, рынок ближневосточной страны не является ключевым для Претории, подчеркивает Semafor. Большие опасения вызывают возможное влияние на экономические связи ЮАР и США. Как отмечается, у Вашингтона есть несколько рычагов, которые он может использовать против Претории, если она решит применить ответные меры в отношении Израиля. Одним из таких механизмов является исключение ЮАР из списка получателей преференций по Закону о росте и возможностях Африки (AGOA). Тем не менее, по мнению портала, Вашингтон нанесет себе удар в случае использования ограничительных мер против Претории, так как это окажет негативное влияние на американские компании, импортирующие полезные ископаемые из ЮАР.

Дипломатический конфликт

В начале ноября 2023 года правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону. В том же месяце парламент ЮАР проголосовал за предложение закрыть посольство Израиля в Претории, а также посольство ЮАР в Тель-Авиве и приостановить дипломатические связи до тех пор, пока еврейское государство не пойдет на прекращение огня и не даст обязательство вести переговоры при посредничестве ООН. Пока президент ЮАР не принял решения о приостановлении дипотношений между двумя странами и закрытии израильского посольства.