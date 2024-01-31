Хуситы заявили об обстреле американского эсминца в Красном море

Их вооруженные силы рассказали, что выпустили несколько противокорабельных ракет по USS Greeley

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по эсминцу USS Gravely в Красном море. Об этом говорится в заявлении их вооруженных сил.

"Военно-морские силы ВС Йемена <…> выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу USS Greeley в Красном море", - следует из заявления, текст которого опубликован в Telegram-канале движения.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что эсминец USS Gravely сбил ракету, выпущенную хуситами 30 января "при поддержке Ирана". В CENTCOM отметили, что сообщений о пострадавших иили повреждениях не поступало.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

2 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.